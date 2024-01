Com chances para Brasília, Fiocruz abre inscrições para 300 vagas

YR Yasmin Rajab

O certame oferta, ao todo, 300 vagas, sendo 100 para cada função - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições do concurso público da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para analista de gestão em saúde, tecnologista em saúde pública e pesquisador em saúde pública. O certame oferta, ao todo, 300 vagas, sendo 100 para cada função. O salário inicial varia de acordo com o cargo e a titulação, podendo chegar a R$ 12.233,70.

Os interessados podem se candidatar por meio da página do certame, até 5 de março. A taxa de inscrição custa R$ 150, com exceção do cargo de pesquisador, que o valor é de R$ 200.

Os candidatos serão avaliados por meio de: provas objetivas (exceto para pesquisador) e discursivas, análise de títulos, prova prática ou prova de aula (para tecnologista em saúde pública) e apresentação do projeto de atuação profissional e defesa de memorial (para pesquisador em saúde pública).



O prazo de validade do certame será de um ano a partir da data da homologação, prorrogável por igual período, a critério da Administração da Fiocruz.



As oportunidades são para atuar em Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Teresina (PI).

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/01/6789882-5-passos-para-acessar-o-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html