Banco do Nordeste publica edital com 710 vagas de nível médio

YR Yasmin Rajab

Edital do Banco do Nordeste foi publicado com 710 vagas - (crédito: Banco do Nordeste/Divulgação)

O Banco do Nordeste do Brasil publicou um novo edital de concurso público para a carreira de analista bancário, que exige ensino médio. São ofertadas 710 vagas, sendo 410 de provimento imediato e 300 para formação de cadastro reserva.

Para tomar posse, o candidato precisa apresentar certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

O salário para a carreira é de R$ 3.788,16, composto pelo vencimento inicial de R$ 2.577,32, mais R$ 263,80 referente ao piso salarial do cargo, definido em acordo coletivo e gratificação de 1/3 no valor de R$ 947,04. A carreira ainda conta com os seguintes benefícios:



auxílio-refeição;

auxílio cesta alimentação;

13ª cesta alimentação;

auxílio-creche;

seguro de vida em grupo;

direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);

possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva; e

oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

A inscrição ocorrerá no período entre 2 de fevereiro e 9 de março. Para se candidatar, os interessados deverão acessar o site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora. A taxa custa R$ 65.

Etapas

Fazem parte do concurso do Banco do Nordeste as seguintes etapas:

1ª etapa - avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio.

2ª etapa - avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, sob a responsabilidade da Fundação Cesgranrio.

3ª etapa - procedimentos admissionais e perícia médica, de caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil.

As provas serão aplicadas nas seguintes cidades: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/01/6789882-5-passos-para-acessar-o-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html