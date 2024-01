Segurança Pública do DF prevê concursos e nomeações para 2024; confira

YR Yasmin Rajab

Os órgãos de segurança pública do Distrito Federal preveem pelo menos 2,4 mil vagas para este ano, além de realização de novos concursos públicos e nomeações. A previsão foi feita na reunião ordinária do Conselho Distrital de Segurança Pública (Condisp), realizada em dezembro do ano passado. O documento foi divulgado no Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (26/1).



Um dos assuntos discutidos na reunião foi a previsão para novos concursos para agentes das forças policiais do Distrito Federal. A demanda foi encaminhada aos dirigentes das Forças de Segurança.

Estão previstas 182 vagas para o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) e 2.291 para a Polícia Militar.



Os demais órgãos que participaram deram previsão de novos concursos e nomeações para este ano, mas não especificaram a quantidade de vagas e as carreiras que serão contempladas. Confira abaixo as respostas de cada órgão:

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF): informou que tem se dedicado ao último concurso público para provimento de vagas no cargo de polícia penal, da carreira da Polícia Penal do DF, regido pelo edital n° 1/2022 - Seape, de 10 de março de 2022, de modo que, no atual contexto, a prioridade é gestão junto às instâncias decisórias, para que seja possível nomear os candidatos aprovados, não vislumbrando, por ora, outro certame;

Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF): informou que o processo para realização de novo concurso público com vistas ao ingresso de militares às fileiras da corporação se encontra em fase final de instrução para a contratação de banca examinadora. Ademais, ressaltou que ainda não há estimativa da publicação do edital, tendo em vista a necessidade de conclusão da fase de planejamento, bem como a contratação da banca;

Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF): informou que há a previsão para realização de concurso público para provimento de 182 vagas, para o cargo de agente de trânsito, da carreira policiamento e fiscalização de trânsito, sendo 85 para provimento imediato e 97 para cadastro reserva, estando os autos em análise técnica junto à diretoria de concursos (Dicon), da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Seplad/DF);

Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF): informou que há previsão de inclusão de novos policiais para o biênio 2024-2025, na ordem de 869 para contratação imediata e 1.422 para cadastro reserva, perfazendo um total de 2.291 vagas;

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): informou que está aguardando as nomeações dos aprovados no concurso de 2019, bem como está na fase de contratação de instituição para a execução do certame de novo concurso, com provimentos previstos para 2025.

