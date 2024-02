Concurso Unificado: procedimento de heteroidentificação será filmado

YR Yasmin Rajab

O candidato que não passar concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência - (crédito: Reprodução/Freepik)

O procedimento de heteroidentificação do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) será filmado, com o objetivo de evitar fraudes nas cotas raciais. De acordo com os editais, os candidatos que se recusarem a realizar a filmagem do procedimento serão eliminados do certame.

Após a etapa de qualificação técnica e antes da homologação dos resultados finais os participantes que se autodeclararam negros, aprovados na prova discursiva, serão convocados para aferição presencial da veracidade da autodeclaração.



A comissão que realizará a etapa será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, mas os currículos serão publicados na página do Concurso Unificado, no dia da divulgação do edital de convocação para o procedimento.

O candidato que não passar concorrerá às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que tenha obtido nota suficiente nas fases anteriores do certame.

Lembrando que o período de inscrição do CNU se encerra nesta semana. Os concurseiros poderão se candidatar ao certame até sexta-feira (9/2), por meio da página oficial do concurso. As taxas custam R$ 60, para cargos de ensino médio, e R$ 90, para ensino superior.

O Concurso Nacional Unificado oferta, ao todo, 6.640 vagas de níveis médio e superior. As oportunidades são para diversas áreas de atuação e são distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes.