YR Yasmin Rajab

O edital ofertou 697 vagas, sendo 554 para área médica, 106 para a área assistencial e 35 para a área administrativa - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) divulgou os resultados preliminares das provas objetivas do concurso realizado no ano passado. Os documentos podem ser consultados no site do IBFC, banca organizadora.

O edital ofertou 697 vagas, sendo 554 para área médica, 106 para a área assistencial e 35 para a área administrativa.



Além dos exames, a seleção também conta com avaliação de títulos e provas discursivas para os cargos da área administrativa. As provas foram aplicadas em todas as capitais do país e cidades do interior onde se localizam os hospitais da Rede.



Com abrangência nacional, o certame dividiu as vagas em seis microrregiões, sendo 99 oportunidades para primeira, 23 para a segunda, 89 para a terceira, 86 para a quarta, 192 para a quinta e 206 vagas para a sexta.