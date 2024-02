Prefeitura de Formosa, em Goiás, abre concurso com vagas para professor

YR Yasmin Rajab

As fases presenciais do concurso serão realizadas preferencialmente no município de Formosa - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Prefeitura de Formosa, em Goiás, publicou um novo edital de concurso público com vagas para diversas áreas de atuação, incluindo: professor, agente de serviços, arquiteto, psicólogo, eletricista, engenheiro, médico, pedagogo, recepcionista, técnico de laboratório, técnico de contabilidade, e outras.

Organizado pela Idib, a seleção será dividida entre as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, para o cargo de professor, de caráter classificatório.

As fases presenciais do concurso serão realizadas preferencialmente no município de Formosa, podendo ser utilizados municípios circunvizinhos, caso haja necessidade de alocação do quantitativo de candidatos inscritos ou convocados.



Os aprovados e nomeados receberão salários que variam entre R$ 1.474,73 e R$ 2.750,72.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas em 4 de março, pelo site da banca. As taxas custam R$ 110, para nível fundamental, e R$ 145, para nível superior.