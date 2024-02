Candidatos denunciam supostas irregularidades em concursos do Iges-DF

YR Yasmin Rajab

O TCDF deu um prazo de cinco dias úteis para que o Iges apresente esclarecimentos - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Candidatos dos processos seletivos realizados pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) denunciaram, ao Ministério Público, supostas irregularidades nas seleções. Segundo os participantes, o órgão estaria direcionando as vagas para contratação de pessoal e favorecendo os candidatos que já trabalham ou trabalharam no Iges-DF.

A representação foi protocolada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do DF (TCDF). Diante disso, o TCDF deu um prazo de cinco dias úteis para que o Iges apresente esclarecimentos.

Uma delas aponta a exclusão de um candidato ao cargo de analista de contratos, ainda na etapa de avaliação curricular, apesar de ele preencher todos os pré-requisitos obrigatórios. Só conseguiria cumprir a exigência aqueles que já tivessem trabalhado na vaga específica ou que estivesse trabalhando em vaga similar dentro do próprio órgão.



Um outro candidato, que estava em 5º lugar, teria sido classificado na etapa de análise curricular mesmo não tendo um "currículo de peso". Ele já seria do quadro de empregados do órgão, o que contribuiu com a suspeita de favorecimento.

Outro ponto é a falta de objetividade na etapa de entrevistas. Os candidatos relataram que as perguntas feitas pelos entrevistados eram genéricas, impossibilitando examinar com objetividade o que se buscava avaliar. Outras eram muito específicas, demandando conhecimento das rotinas internas do Instituto, prejudicando os concorrentes externos.

Ao Correio, o Iges enviou a seguinte nota, confira a íntegra:

"O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal vem, em atenção à notificação deste canal de comunicação, esclarecer que atualmente tramita no Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, representação formalizada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPCDF, na qual se apuram supostas irregularidades no processo de seleção de pessoas para dois cargos, pontualmente.

Inicialmente cabe informar que não existe decisão acerca do que foi pleiteado pelo MPCDF, uma vez que o Tribunal se ateve à análise dos critérios formais da Representação. Neste sentido, em 29 de dezembro de 2023, após intimado, o IgesDF apresentou manifestação prévia junto ao TCDF, demonstrando a regularidade no seu processo de contratação.

Assim, confiante da total regularidade nos processos de contratação, que são conduzidos conforme seu Regulamento Próprio do Processo de Seleção para Admissão de Pessoal, o qual coaduna com os princípios da impessoalidade e moralidade, o IgesDF refuta qualquer alegação de ilegalidade.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

O IgesDF sempre cumpre as decisões TCDF, estando constantemente reforçando os princípios constitucionais."

* Com informações do Tribunal de Contas do Distrito Federal