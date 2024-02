Conselho de Odontologia de MT abre concurso com 147 vagas

YR Yasmin Rajab

As inscrições podem ser feitas até 11 de março, no site do Instituto Nacional de Seleção e Concursos (Selecon) - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT) está com as inscrições abertas para 147 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e outras 140 para formação de cadastro reserva.

As inscrições podem ser feitas até 11 de março, no site do Instituto Nacional de Seleção e Concursos (Selecon). As taxas variam entre R$ 60 e R$ 70.

O certame oferta vagas de níveis fundamental (copeira), médio (assistente administrativo - fiscal, geral e TI) e superior (analista administrativo - financeiro e licitação).



Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva (para todos os cargos) – caráter eliminatório e classificatório;



Prova discursiva (para cargos de nível médio) – caráter eliminatório e classificatório;



Prova de títulos (para cargos de nível superior) – caráter classificatório.

Os exames estão previstos para serem aplicados em 14 de abril.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais de até R$ 3.793,67.