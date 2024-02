YR Yasmin Rajab

As provas estão previstas para serem aplicadas em 12 de maio, na cidade de Florianópolis (SC) - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina lançou edital de concurso público com 29 vagas para analista legislativo. Cinco chances são para cursos de graduação em qualquer área e as demais são divididas entre as especialidades de analista de sistemas, engenheiro civil, médico, administrador, direito, contador e economista.

Organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), os candidatos passarão pelas etapas de prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; e avaliação por equipe multiprofissional para os candidatos que concorrerem à reserva de vagas.

As provas estão previstas para serem aplicadas em 12 de maio, na cidade de Florianópolis (SC), com duração de 5 horas e 30 minutos — das 13h às 18h30, no horário de Brasília (DF).



As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (8/2) e poderão ser feitas até 20 de março, no site da FGV. A taxa custa R$ 180.

Os aprovados e nomeados receberão o salário inicial de R$ 12.497,71, além do auxílio alimentação no valor de R$ 2.159,53.

Requisitos

Analista legislativo - qualquer área: curso superior em qualquer área;

Analista legislativo - analista de sistemas: curso superior na área de informática, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação;

Analista legislativo - engenheiro civil: curso superior em engenharia civil e comprovação de registro no órgão fiscalizador do exercício profissional;

Analista legislativo - médico: curso superior de medicina e especialização em medicina do trabalho;

Analista legislativo - administrador: curso superior de administração ou administração pública;

Analista legislativo - direito: curso superior de direito;

Analista legislativo - contador: curso superior ciências contábeis;

Analista legislativo - economista: curso superior de ciências econômicas.