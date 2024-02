YR Yasmin Rajab

Defensoria Pública da União - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

As inscrições do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) estão abertas e, com a alta demanda de inscritos, é possível que a página fique instável. Além disso, outros erros podem ocorrer durante a solicitação de inscrição, como no processamento dos dados.

Por isso, a Defensoria Pública da União (DPU) informa que pode auxiliar os candidatos que passarem pela situação. O órgão também afirma que a ajuda está disponível para qualquer outro concurso.

"Pode haver uma série de problemas em relação aos concursos públicos. Então, se a pessoa tiver algum problema em relação a inscrição, notas, aprovação, entrega de documentos, ordem classificatória ou cotas, pode buscar a DPU em uma de suas unidades de atendimento", afirma a defensoria pública federal Maíra Mesquita, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Cível (CCR Cível) da Defensoria.

Maíra também alerta para os dispositivos que falam sobre as cotas para pessoas com deficiência, negros e indígenas. "A lei nº 8.112, que rege o serviço público federal, reserva 20% das vagas para pessoas com deficiência, que terão que comprovar essa deficiência em tempo oportuno, por uma perícia médica oficial", aponta.



Com isso, a defensora cita as pessoas com visão monocular e a existência da súmula no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já as consideram como pessoas com deficiência para fins de concurso público. Caso os candidatos encontrem dificuldades para aprovação por meio das cotas, podem acionar a Justiça.

Por fim, Mesquita indica que os candidatos leiam com atenção as informações dos editais do CPNU e as disponíveis na página do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Inscrições

O período de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) se encerra nesta semana. Os concurseiros poderão se candidatar ao certame até sexta-feira (9/2), por meio da página oficial do CPNU. As taxas custam R$ 60, para cargos de ensino médio, e R$ 90, para ensino superior.