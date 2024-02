Concurso Unificado: veja cargos com vagas para todo o Brasil

YR Yasmin Rajab

Ao todo, 6.640 chances são ofertadas no certame - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

As vagas ofertadas no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) abrangem todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Ao todo, 6.640 chances são ofertadas no certame.

Do quantitativo, 895 vagas são para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As chances são para todas as capitais brasileiras, para as carreiras de analista de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas (275 vagas) e tecnologista em informações geográficas e estatísticas (312 vagas).

Para o IBGE, também são previstas 300 vagas para técnico em informações geográficas e estatísticas, que contemplam dezenas de cidades brasileiras, espalhadas por todas as cinco macrorregiões, incluindo cidades distantes da capital e municípios na faixa de fronteira.

Outro órgão com vagas para todas as capitais é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), com 742 vagas, além de Santarém e Marabá, ambas no interior do Pará. São contempladas as carreiras de analista administrativo (137 vagas), analista em reforma e desenvolvimento agrário (446 vagas) e engenheiro agrônomo (159 vagas).



O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) também oferta vagas de âmbito nacional para as seguintes carreiras: analista técnico-administrativo (182), economista (27), estatístico (12), arquiteto (14), e engenheiro (68).

As vagas para o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) são para agente de atividades agropecuárias (100), agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal (100) e técnico de laboratório (40).

Um dos maiores quantitativos é para auditor-fiscal do trabalho, com 900 oportunidades. A carreira tem como local de exercício dezenas de cidades espalhadas por todo o país.

Também para âmbito nacional, há vagas na Advocacia-Geral da União (AGU) para administrador (154), arquiteto (5), arquivista (2), analista técnico-administrativo (90), contador (47), economista (35), engenheiro (18), estatístico (7), médico (3), psicólogo (10), técnico em assuntos educacionais (20) e técnico em comunicação social (9).