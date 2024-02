Fundação de Fortaleza abre concurso com 2,2 mil vagas para a Saúde

YR Yasmin Rajab

O concurso oferta mais de 2,2 mil vagas para a área da saúde - (crédito: Freepik/Reprodução)

A Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), no Ceará, lançou edital de concurso público com 2.241 vagas para a área da Saúde. As chances são para auxiliares, técnicos, assistente, cirurgiões, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e médicos em diversas especialidades.



Os aprovados e nomeados poderão receber salários iniciais de até R$ 18.564. A carga horária pode variar de 20 a 40 horas semanais.



Fazem parte da seleção as etapas de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório. Os exames serão aplicados em Fortaleza (CE).

As inscrições começam nessa segunda-feira (2/2) e vão até 5 de março. Os candidatos poderão se inscrever no site do IBFC, banca organizadora.

