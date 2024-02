Concurso da Secretaria de Educação de Teresina oferece 997 vagas

CB Correio Braziliense

A prefeitura de Teresina anunciou, na quarta-feira (7/2), um concurso com 997 vagas para trabalhar na Secretaria Municipal de Educação (Semec). Entre as oportunidades, há 611 vagas para os professores — 262 vagas para o cargo de professor de primeiro ciclo, 349 vagas para o professor de segundo ciclo.

Além disso, há 80 vagas para pedagogos, 25 para psicopedagogos, 160 para o cargo de auxiliar educacional técnico administrativo de nível médio e 121 vagas para técnicos administrativos de nível superior. As provas ocorrerão em abril e os detalhes estão nos editais.

Editais

O concurso foi dividido em três editais. As áreas administrativas e de magistério serão organizadas pelas bancas Idecan, enquanto o edital para pedagogos e psicopedagogos será organizado pela Nucepe/Uespi.

Para o edital da área Administrativa e Magistério, as inscrições do concurso Semec Teresina PI poderão ser feitas entre 15 de fevereiro e 18 de março, no portal da banca Idecan. O valor da taxa varia entre R$120 e R$140.

Inscrições

Às vagas de pedagogos e psicopedagogos, as inscrições da seleção poderão ser feitas entre 29 de fevereiro e 14 de março, no portal da Nucepe. O valor da taxa será de R$140.

Conforme indicado nos editais, haverá a isenção do valor da taxa para os candidatos que se enquadrem nas seguintes condições:

I) portadores de deficiência;

II) doadores de sangue;

III) doadores de medula óssea em entidades reconhecidas; ou

IV) doadoras de leite materno

Haverá ainda a possibilidade de solicitação de 50% do valor da taxa para candidatos estudantes, conforme disposto na Lei Municipal nº 4.031, de 20/08/2010.

Nos editais organizados pelo Idecan (administrativa e magistério), o candidato poderá pedir a isenção ou 50% do valor da taxa entre os dias 15 e 16 de fevereiro.

No edital organizado pela Nucepe (pedagogos e psicopedagogos), o período de isenção ou desconto de 50% da taxa ficará aberto entre os dias 20 e 21 de fevereiro.

