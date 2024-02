Concurso oferta 155 vagas para estudar no Colégio Naval, no RJ

CB Correio Braziliense

Durante o curso na Escola Naval, o aluno terá uma remuneraçãoo bruta de R$ 1.398,30, sendo R$ 1.185,00 relativos ao soldo militar, R$ 154,05 ao adicional militar e R$ 59,25 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar - (crédito: Divulgação Marinha)

A Marinha do Brasil ofertará 155 vagas para estudar no Colégio Naval, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A seleção será feita por meio de um concurso e terá inscrições abertas entre os dias 15 deste mês a 14 de março. As provas serão aplicadas em junho (detalhes no fim da matéria).

Segundo o edital do concurso, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (8/2), das 155 vagas abertas, 31 vagas, ou seja, 20% serão reservadas para os candidatos negros.

Serão selecionados 143 pessoas do sexo masculino e 12 do sexo feminino.

Para participar da seleção será necessário:

Ser brasileiro nato, de ambos os sexos;



Não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou ter constituído união estável, assim permanecendo durante todo o período em que estiver sujeito aos regulamentos do Colégio Naval;



Ter 15 anos completos e menos de 18 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2025;



Ter concluído com aproveitamento ou estar em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental;



Possuir bons antecedentes de conduta;



Ter autorização do responsável legal para incorporação à Marinha;



Ter altura mínima de 1,54m e máxima de 1,95m, entre outros requisitos.

Durante o curso na Escola Naval, o aluno terá uma remuneração bruta de R$ 1.398,30, sendo R$ 1.185,00 relativos ao soldo militar, R$ 154,05 ao adicional militar e R$ 59,25 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar.

Os alunos da Escola Naval também receberão uniformes, além de serem proporcionados alimentação, assistência médico odontológica, psicológica, social e religiosa.

Provas

O concurso terá avaliações objetivas e testes de aptidão física. Confira as datas:

Prova escrita objetiva de matemática e inglês;



Prova escrita objetiva de estudos sociais, ciências e português

Redação;



Redação; Procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração;



Inspeção de saúde;



Teste de aptidão física de ingresso;



Avaliação psicológica;



Verificação de documentos.

As provas objetivas serão realizadas em 8 e 9 de junho de 2024

No primeiro dia prova escrita objetiva I com 40 questões, sendo 20 de Matemática e 20 de Inglês; cada questão valerá 2,5 pontos, totalizando 100 pontos;



No segundo dia prova escrita objetiva II com 50 questões, sendo 20 de Português, 12 de Estudos Sociais e 18 de Ciências; cada questão valerá 2,0 pontos, totalizando 100 pontos.

As provas objetivas serão realizadas nas seguintes cidades, em horário e local a serem divulgados a partir do dia 24 de maio:

Rio de Janeiro/RJ;



Angra dos Reis/RJ;



Nova Friburgo/RJ;



São Pedro da Aldeia/RJ;



Vila Velha/ES;



Belo Horizonte/MG;



Salvador/BA;



Natal/RN;



Olinda/PE;



Fortaleza/CE;



Belém/PA;



São Luís/MA;



Rio Grande/RS;



Porto Alegre/RS;



Florianópolis/SC;



Ladário/MS;



Brasília/DF;



São Paulo/SP;



Santos/SP;



Manaus/AM;



Santa Maria/RS.



Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 12 de junho de 2024, pela internet, no site da Marinha.