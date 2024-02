"Enem dos Concursos" bate recorde e é o certame com mais inscritos do Brasil

AM Ândrea Malcher

Primeira edição de Concurso Público Nacional Unificado bate recorde em número de inscritos, chegando a marca de 1,7 milhões de candidatos - (crédito: Freepik/Reprodução)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), conhecido como o "Enem dos Concursos", somou 1,7 milhão de inscritos, segundo anúncio do governo federal nesta quarta-feira (7/2), tornando-se o maior concurso da história do Brasil no quesito quantidade de candidatos. As inscrições seguem abertas até sexta-feira (9/2).



"As 6.640 vagas para o serviço público federal ofertadas nos oito editais do Concurso Nacional abrangem todas as 26 capitais de Estado, Brasília e cidades do interior dos Estados", destacou o governo. "O objetivo do CPNU é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos da Administração Pública Federal".

Anteriormente, o recorde de concurso com o maior número de inscritos era do Banco do Brasil, realizado em 2021, que contou com 1,6 milhão de pessoas inscritas para concorrer a vagas de escriturários.

A prova ocorre simultaneamente em 220 cidades no dia 5 de maio e, para se inscrever, é preciso acessar o endereço https://cpnu.cesgranrio.org.br/login e estar logado com a conta gov.br, escolher o bloco temático, os cargos e ordenar a preferência entre as especialidades e cargos. A taxa de inscrição é de R$ 90 para os cargos de nível superior e R$ 60 para nível médio.