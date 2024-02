Iges-DF abre seleção com vagas para profissionais da saúde; veja

CB Correio Braziliense

Entre as vagas de médico, o instituto busca dois anestesiologistas e um plantonista - (crédito: Lúcio Távora/Iges-DF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu nesta, quinta-feira (8/2), inscrições para selecionar profissionais de saúde. De acordo com a seleção publicada no Diário Oficial do DF desta quinta, serão três vagas para médico, uma para nutricionista e outra para terapeuta ocupacional.

O Iges também busca um profissional para atuar no carrregamento de cargas. Entre as vagas de médico, o instituto busca dois anestesiologistas e um plantonista. A data de inscrição do processo seletivo será desta quinta até o dia 14 de fevereiro.

O processo seletivo, de acordo com o Iges, é composto por uma fese de recrutamento – a busca por candidatos, e outra de seleção – avaliações específicas de conhecimentos, competências técnicas e comportamentais, subdivididas em etapas, de acordo com o perfil exigido para o cargo.

As informações sobre as vagas disponíveis no edital lançado nesta quarta podem ser checadas no site do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal. O portal do Iges também mostra vagas que ainda estão disponíveis.

Entre as oportunidades que ainda não foram preenchidas, há, entre outras vagas, recrutamentos para enfermeiros, médicos, engenheiros clínicos, motorista, analista de compras e fisioterapeutas.