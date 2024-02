Fuga no RN: internautas cobram nomeações de policiais penais federais

YR Yasmin Rajab

Ministério da Justiça e da Segurança Pública - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Durante uma live realizada pelo secretário nacional de Políticas Penais, na manhã desta quinta-feira (15/2), internautas cobraram nomeações de policiais penais federais e o aumento no quadro de pessoal da corporação.

A coletiva ocorreu com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a fuga de dois presos da penitenciária de Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte, que tem segurança máxima, nessa quarta-feira (14/2).

Segundo os internautas, o momento exige a revisão da quantidade de cargos e servidores empregados no Sistema Penitenciário Federal. "Passaram-se 15 anos, muitos ministros, e nenhuma atualização se deu. Confiamos na sua gestão para solucionar o problema que há anos persiste. Os episódios trágicos não podem se repetir", pediu um usuário ao ministro Ricardo Lewandowski.



"Será que ninguém percebe que sem efetivo o sistema só vai desandar? Poucos agentes atuando na penitenciária, daí querem cobrar segurança?", comentou outra pessoa, nas redes sociais no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O último edital de concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) foi publicado em 2020, ofertando 309 vagas. Organizado pelo Cebraspe, ofertou vagas para agente federal de execução penal e especialista federal em assistência à execução penal. Os salários chegavam a R$ 6,4 mil.

O Correio entrou em contato com o Ministério da Justiça e com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, mas ainda não teve retorno.