Concurso Público Unificado: prazo para pagar a inscrição termina hoje (16/2)

Dos 2,65 milhões de candidatos inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), cerca de um milhão ainda não realizaram o pagamento da taxa de inscrição, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O prazo para quitar a Guia de Recolhimento da União (GRU) encerra nesta sexta-feira.

Para os cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 90, enquanto para o bloco de cargos de nível médio o valor é de R$ 60. O pagamento da taxa deve ser feito apenas por meio da GRU, que pode ser paga no banco, ou via PIX, com o respectivo QR Code. Apelidado de Enem dos Concursos, o certame vai selecionar 6.640 servidores para 21 órgãos públicos federais, com salários iniciais de até R$ 22,9 mil.

A prova — constituída de questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação — será no dia 5 de maio e será aplicada em 220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação. Os concorrentes serão testados em provas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos da sua área escolhida no ato da inscrição. Os inscritos poderão verificar os dados finais no dia 29 de fevereiro, por meio do site da Cesgranrio, que é banca realizadora do processo seletivo e por onde está sendo realizada a inscrição, com o uso da conta gov.br. Para alguns cargos também haverá a prova de títulos, que consiste na comprovação de cursos e especializações feitas ao longo da carreira do candidato.

Os locais de prova estarão disponíveis para consulta a partir do dia 29 de abril. O CNU já é considerado o maior concurso da história do país. A previsão é que no dia 3 de junho sejam divulgados os resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e de redação. No dia 30 de julho, deve sair o resultado final, indicando a classificação dos aprovados.

O MGI alertou os candidatos sobre a importância de estarem cientes do conteúdo do edital escolhido. Ao todo são oito documentos que reúnem as regras para concorrer a uma ou mais carreiras divididas por blocos temáticos. De acordo com a pasta, o objetivo da prova unificada é “promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos, padronizar procedimentos na aplicação das provas e aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos”.