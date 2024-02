Concurso PMDF: candidatos são convocados para avaliações médicas e psicológicas

CB Correio Braziliense

Aprovados no concurso para formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) terão de prestar avaliações médicas, odontológicas e psicológicas. Esses procedimentos, de acordo com o Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira (21/2), serão realizados no dia 3 de março (psicológica) e entre os dias 4 e 9 de março (médicas e odontológicas).

Os exames serão realizados em Brasília. Os horários e locais para realizar essas avaliações estarão disponíveis a partir das 15h da próxima segunda-feira (26/2), no cartão de informação do candidato, que pode ser consultado por meio do site www.institutoaocp.org.br .

No exame psicológico, candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da avaliação. Além disso, será preciso levar caneta esterográfica de tinta azul ou preta e de material transparente. O candidato também deve levar documento de identificação original e com foto, além do cartão de informação do candidato para avaliação psicológica.

Nos testes médicos e odontológicos, a regra de chegar ao local de avaliação com antecedência de 30 minutos com documento de identificação original com foto também vale. Além disso, é preciso levar exames previstos no edital de concurso — como raios X de crânio e do tórax —, conforme previsto no subítem 14.5.1 do edital de abertura do concurso de praças da PMDF.

Cotas raciais

O Diário Oficial do DF desta quarta também estabelece os procedimentos para a comprovação à autodeclaração de pertencimento étnico-racial, para confirmação da condição de pessoa negra (preta ou parda) do candidato. Esse procedimento será feito no próximo dia 10 de março, em Brasília, conforme locais e horários estabelecidos no cartão de informação de cada candidato.

O local e horário do procedimento de heteroidentificação serão conhecidos a partir das 15h doa dia 4 de março, no cartão de inscrição. Os candidatos deverão comparecer com antecedência mínima de 30 minutos do horário de chegada munidos de documento oficial de identificação com foto.

O documento contendo a autodeclaração como pessoa preta ou parda será fornecido pelo Instituto AOCP — que organiza o concurso. Por isso, não é necessário o candidato providenciar esse documento. No dia de realização da etapa de heteroidentificação, não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos.

Aptidão física pós-recurso

O Diário Oficial do DF também informou a publicação no resultado do teste de aptão física pós-recurso. Os interessados em consultá-lo devem acessar a página do AOCP e selecionar a opção "Consultar resposta do recurso contra o resultado do Teste de Aptidão Física". As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no site por 10 dias, a contar por esta quarta-feira (21/2).