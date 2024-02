Câmara de BH abre inscrições de concurso com mais de 100 vagas

YR Yasmin Rajab

Câmara de BH abre inscrições de concurso com salários de até R$ 11 mil - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte está com as inscrições abertas para um novo concurso público. O certame oferta 91 vagas de provimento imediato, além de outras 14 para formação de cadastro reserva.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais entre R$ 4.759,37e R$ 11.727,44, a depender da carreira escolhida. Os servidores também receberão benefícios de auxílio-alimentação, auxílio-creche e auxílio-transporte.

As chances são de níveis médio e superior. Confira as carreiras contempladas:



Nível médio:

Técnico legislativo II.

Nível superior:

Administrador;

Analista de controle interno;

Analista de tecnologia da informação – área de desenvolvimento de sistema;

Analista de tecnologia da informação – área de infraestrutura de sistema;

Arquiteto;

Assistente social;

Contador;

Consultor legislativo – área de saúde pública;

Consultor legislativo – área de administração e finanças;

Coordenador do processo legislativo;

Enfermeiro do trabalho;

Engenheiro civil;

Jornalista;

Procurador;

Publicitário;

Redator.

Os candidatos podem se inscrever até 19 de março, no site do Instituto Consulplan, banca organizadora. As taxas variam entre R$ 55 e R$ 65.

Fazem parte da seleção as etapas de prova objetiva de múltipla escolha e prova discursiva, ambas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório.