CB Correio Braziliense

Ao todo, o edital prevê 140 vagas, sendo quatro imediatas e 136 destinadas à formação de cadastro reserva - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe (CRMV-SE) prorrogou, até o dia 5 de março, as inscrições para o novo concurso do órgão. As provas foram remarcadas para 7 de abril. As vagas são para carreiras de formados no ensino Superior e Médio. Ao todo, o edital prevê 140 vagas, sendo quatro imediatas e 136 destinadas à formação de cadastro reserva.

Para o nível médio serão selecionados profissionais para os cargo de agente de fiscalização e auxiliar administrativo. No Ensino Superior, existem oportunidades para advogados e contadores. Os candidatos aprovados e convocados serão lotados em Aracaju.

As remunerações salariais vão de R$ 2 mil a R$ R$ 2.904,74, acrescidas dos seguintes benefícios: vale-refeição, no valor de R$ 400 por mês; plano de saúde (médico, hospitalar e odontológico), no valor de R$ 150 por mês; plano de cargos e salários; e vale-transporte.

A inscrição, com taxa de R$ 60 (cargos de nível médio) e de R$ 70 (de nível superior), deverá ser feita neste endereço eletrônico. Todos os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Com o novo cronograma, segundo o edital, as provas estão agendadas para 7 de abril, no turno da tarde, com duração de 4 horas, na capital sergipana.