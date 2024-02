Concurso unificado: número final de inscritos será divulgado até sexta

FS Fernanda Strickland

A prova acontecerá no dia 5 de maio, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. - (crédito: Arquivo/ Agência Brasil)

O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) registra 2,1 milhões de inscrições já confirmadas. Somatório dos candidatos isentos e dos inscritos que já tiveram o pagamento aprovado, o número é uma parcial das compensações bancárias realizadas no fim de semana, após o término do prazo para pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Após a compensação bancária final dos pagamentos, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos irá divulgar, entre outros dados, o balanço final de inscrições confirmadas e o número total de inscritos por cada bloco temático. O anúncio será feito pela ministra Esther Dweck, em entrevista coletiva, a ser realizada nesta semana.

A prova acontecerá no dia 5 de maio e será aplicada em 220 cidades, localizadas em todas as unidades da Federação, com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação.

A divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações está marcada para 3 de junho. O resultado definitivo será anunciado em 30 de julho. Já etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará em 5 de agosto.

O objetivo do Concurso Unificado é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2024/01/6789882-5-passos-para-acessar-o-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html