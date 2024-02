Aprovados no Concurso Unificado serão nomeados em agosto deste ano

YR Yasmin Rajab

Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck - (crédito: Adalberto Marques/MGI)

Os candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) serão nomeados na data provável de 5 de agosto, segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta sexta-feira (23/2).

A partir de 25 de abril, serão divulgados os cartões de confirmação dos participantes. Já a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas está marcada para 7 de maio. Confira as demais datas divulgadas pelo MGI:



A partir de 25 de abril: divulgação dos cartões de confirmação;

5 de maio: aplicação das provas objetivas e discursivas;

7 de maio: divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas;

21 de junho: divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar das discursivas;

29 de junho: divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas e da prova discursiva;

29 de junho a 1º de julho: envio dos títulos;

16 de julho: resultado preliminar da avaliação de títulos;

5 de agosto: início da convocação dos candidatos aprovados.

As informações foram divulgadas pela ministra da Gestão, Esther Dweck, durante uma coletiva de imprensa. No momento, também foi divulgado o quantitativo total de inscritos no CPNU, de 2,1 milhões. Desse quantitativo, 1,2 milhão foram mulheres, contra cerca de 900 mil homens.

Outro dado divulgado é de que o Distrito Federal se destacou como a unidade da Federação com a maior taxa de participação. Com 9,04% da população acima de 18 anos inscrita, o DF ficou bem à frente de outras UFs, como Amapá (4,06%) e Roraima (3,76%) - primeiro e segundo lugares, respectivamente.



O último bloco do Concurso Unificado, destinado a vagas de nível médio, é o mais concorrido da seleção, com 701 mil inscritos. O bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública, com 1.748 vagas, ficou em segundo lugar.



Ao todo, o CPNU oferta 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação.