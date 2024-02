"Estudem e estejam preparados", pede Esther Dweck aos candidatos do CNU

YR Yasmin Rajab

Ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck - (crédito: Adalberto Marques/MGI)

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, deu uma coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (23/2), para informar dados importantes sobre o Concurso Nacional Unificado. Dweck aproveitou para mandar um recado aos candidatos do certame.

"A partir de 25 de abril, as pessoas devem estar atentas para confirmarem dentro da página de inscrição o local de prova, para ter certeza de que a cidade está correta. E não esqueçam de levar a caneta preta e a carteira de identidade, além de chegar uma hora antes do horário previsto, para não ter que sair correndo. Por favor, estudem e estejam preparados", disse a ministra.



Na coletiva, o MGI divulgou o total de inscritos do CNU, que ultrapassou 2,1 milhões. "Temos quantidade suficiente de inscritos para preencher todas as vagas do concurso, em todos os cargos e em todos os locais onde vão existir vagas. Com certeza atendeu a expectativa", ressalta o coordenador-geral de Logística do CNU, Alexandre Retamal.



Desse quantitativo, a maioria são mulheres (1,2 milhão). Cristina Kiomi Mori, secretária-executiva do MGI, comemorou os dados. "Foi uma surpresa positiva. As mulheres têm se escolarizado mais do que os homens, isso ajuda a trazer para o serviço público do Distrito Federal uma maior isonomia."

Ao todo, o CNU oferta 6.640 oportunidades, divididas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há vagas de níveis médio e superior para diversas áreas de atuação. Os exames estão previstos para serem aplicados em 5 de maio, em mais de 220 municípios do país.