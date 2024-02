"Edital veio com novidade", analisa professor sobre novo concurso da Caixa

YR Yasmin Rajab

Edital da Caixa é publicado com 4.050 vagas e salários até R$ 14 mil - (crédito: Divulgação/Fenae)

Após muita espera, o edital do concurso público da Caixa Econômica Federal foi publicado, ofertando mais de 4 mil vagas para as carreiras de técnico bancário, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Organizado pela Cesgranrio, o certame conta com algumas novidades, em uma comparação com o último edital da Caixa, publicado em 2021. Entre as mudanças estão a inclusão de inglês e temas de tecnologia da informação no conteúdo programático.

O coordenador de carreiras bancárias do Gran Cursos Online Beto Fernandes destaca que o cargo de nível médio na área de tecnologia da informação não exige formação específica na área. No entanto, o conteúdo programático conta com muitas disciplinas de TI, o que pode demandar um estudo profundo para quem não é da área.

Outro ponto é que no edital não há um mínimo de pontos por disciplina, mas há o mínimo por bloco, exigindo 50% em conhecimentos básicos e 50% em conhecimentos específicos para não ser eliminado. Para Beto, isso é uma vantagem, pois o aluno poderá priorizar as áreas que domina mais ou tem maior facilidade para garantir maior pontuação.

A prova cobrará cinco questões de cada disciplina de conhecimentos básicos. O especialista indica apostar em técnicas para tirar melhor proveito do tempo e conseguir estudar de maneira estratégica. "No caso da parte de conhecimentos gerais, são muitos tópicos do conteúdo programático para apenas cinco questões, então aqui vale o candidato entender qual área ele já tem um conhecimento prévio ou que ele tem mais facilidade e criar uma estratégia para conseguir esses cinco pontos. Por exemplo, se eu tenho facilidade com a parte de matemática e não tenho nenhum conhecimento e nem facilidade com inglês, pode valer a pena priorizar os estudos em matemática, já que tenho mais condições de garantir maior pontuação, e reservar um tempo menor para estudar inglês. O que não quer dizer que o candidato deve negligenciar alguma disciplina, pois cada ponto será importante, mas a ideia é priorizar as áreas em que ele acredita que tem condições de pontuar mais", disse.



Beto também explica que a parte de conhecimentos específicos concentra as matérias mais importantes e que merecem maior atenção na preparação, pois podem garantir mais pontos na nota final. No caso do cargo de técnico bancário novo, as matérias mais importantes são conhecimentos bancários, que representa 25% da prova, e atendimento bancário, que vale 16,7%. Para a carreira de TI, a disciplina que deve ter mais atenção do candidato é tecnologia da informação, que conta com 30 questões.

Outra dica do professor é que os participantes comecem a estudar desde já, principalmente as questões anteriores da Cesgranrio. De acordo com ele, as questões da banca são de nível intermediário para difícil. "Não é uma banca que gosta apenas de cobrar o 'copia e cola' da lei, mas exige do candidato o pensamento ou o raciocínio sobre a questão", finaliza.

Sobre o concurso

O novo concurso público da Caixa selecionará 4.050 pessoas para funções variadas no banco da estatal. Entre as oportunidades, há chances para candidatos com formação de níveis superior e médio. Serão duas mil vagas para o cargo de técnico bancário novo e mais duas mil para técnico bancário TI, ambos de nível médio. Já para nível superior, o concurso da Caixa conta com 50 vagas, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

Os salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho. As inscrições custam R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 no caso de nível superior e podem ser feitas no site da Cesgranrio, banca examinadora do certame, entre 29 de fevereiro e 25 de março. As provas ocorrem em 26 de maio.