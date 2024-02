Concurso de saúde: governo convoca aprovados em certame no DF

FA Francisco Artur

Foram convocados 136 candidatos para as vagas de analista em gestão e assistência pública à saúde, especialidade: condutor de veículo urgência e emergência e cargo: técnico em gestão e assistência pública à saúde, especialidade: técnico de apoio operacional - (crédito: Editoria de Arte )

Candidatos que prestaram o certame de contratação temporária e formação de cadastro de profissionais de saúde da carreira de gestão e assistência pública à saúde já podem consultar o resultado do concurso e a convocação feita pelo governo do Distrito Federal, por meio do Diário Oficial desta terça-feira (27/2).

Foram convocados 136 candidatos para as vagas de analista em gestão e assistência pública à saúde, na especialidade de condutor de veículo urgência e emergência, e para técnico em gestão e assistência pública à saúde na especialidade de técnico de apoio operacional - padioleiro.

Fui convocado. E agora?

Os convocados, de acordo com o Diário Oficial desta terça, deverão ir ao 1º andar do Edifício PO 700, localizado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700 , na Asa Norte, entre 14h e 17h, em até quatro dias úteis, no período de 27 de fevereiro de 2024 a 01 de março de 2024.