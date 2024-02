Dengue: Saúde do DF nomeia 75 agentes de vigilância ambiental

YR Yasmin Rajab

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) decidiu nomear 75 profissionais para o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde (AVAS), da carreira vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde. O ato foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta terça-feira (27/2).

A ação ocorre em meio ao aumento de casos de dengue na capital do país. O trabalho dos agentes de vigilância auxilia na força-tarefa de combate à doença. Os profissionais são responsáveis por irem às ruas inspecionar residências em busca de focos do mosquito Aedes aegypti.

No início do mês, outros 75 agentes foram convocados pela Secretaria de Saúde. Até ano passado, o GDF contava com mil funcionários temporários, sendo 500 agentes comunitários de saúde e 500 agentes de vigilância ambiental em saúde. Os contratos foram encerrados e o concurso para provimento dos cargos efetivos foi homologado.

O edital do certame foi publicado em dezembro de 2022, com a oferta de 1.019 vagas, sendo 417 para agente de vigilância ambiental e outras 602 para agente comunitário de saúde. Ambas as carreiras exigem nível médio.

Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 4.485.