Concurso Caixa: edital é retificado; confira as mudanças

YR Yasmin Rajab

O edital acrescenta informações sobre a coleta de impressão digital - (crédito: Divulgação/Fenae)

O edital do concurso público da Caixa Econômica Federal foi retificado nesta terça-feira (27/2). O documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU), traz alterações nas unidades de lotação e no conteúdo programático. Confira todas as alterações no edital por meio deste link.

A retificação também acrescenta as seguintes informações sobre a coleta de impressão digital: o candidato deverá aguardar que o fiscal proceda à coleta da digital durante a realização das provas. A Caixa poderá efetuar a confirmação entre a digital coletada no dia de realização das provas e a digital fornecida no ato da posse.

O candidato afetado por problemas logísticos durante a aplicação das provas poderá solicitar a devolução do valor pago a título de taxa de inscrição em até cinco dias úteis após o dia de aplicação, no site da Fundação Cesgranrio.

São considerados problemas logísticos os seguintes fatores: desastres naturais (que prejudiquem a aplicação das provas devido ao comprometimento da infraestrutura do local) e falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural).



Sobre o concurso

O edital da caixa oferta 4.050 vagas para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário novo - tecnologia da informação, ambas de nível médio. O certame também oferta oportunidades para médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho, de nível superior.

O salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho.

As inscrições custam R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 para nível superior e podem ser feitas no site da Cesgranrio, banca examinadora do certame, entre 29 de fevereiro e 25 de março. As provas ocorrem em 26 de maio.