UnB abre concurso para professor de magistério superior

YR Yasmin Rajab

Para tomar posse, é necessário que o candidato tenha concluído curso de nível superior em história e áreas afins e doutorado em história e áreas afins - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Universidade de Brasília (UnB) publicou um edital de concurso público para provimento de uma vaga no cargo de professor de magistério superior adjunto, na área de conhecimento de história: história da América.

Para tomar posse, é necessário que o candidato tenha concluído curso de nível superior em história e áreas afins e doutorado em história e áreas afins.

O profissional aprovado receberá o salário de R$ 10.481,64, sendo R$ 4.875,18 referente ao vencimento básico e R$ 5.606,46 da retribuição por titulação.

As inscrições poderão ser feitas no período entre 4 de março e 5 de abril. A taxa custa R$ 240.

Etapas

O certame será composto pelas etapas de:



Prova oral para defesa de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, com peso dois;



Prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, com peso unitário;

Prova de títulos, de caráter classificatório, com peso unitário;

Prova escrita de conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, com peso unitário.

As provas serão realizadas no Distrito Federal, na Universidade de Brasília (UnB). O cronograma de provas será disponibilizado na página do certame, pelo menos, dez dias úteis de antecedência da realização da primeira prova.