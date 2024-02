Concurso Nacional Unificado: ainda dá tempo de começar a estudar?

YR Yasmin Rajab

Concurso Nacional Unificado supera 2,1 milhões de inscritos - (crédito: Arquivo/ Agência Brasil)

O dia das provas do Concurso Público Nacional Unificado está cada vez mais perto. Por isso, é importante que os candidatos acelerem o processo de estudos, para garantir a aprovação na seleção. Alguns participantes iniciaram os estudos antes mesmo do edital ser lançado. No entanto, outros concorrentes ainda não começaram a estudar para a seleção. Será que ainda dá tempo de estudar?

Mateus Andrade, professor especialista em concursos públicos da Brabo Concursos, conta que depende do cargo escolhido pelo candidato. "Alguns cargos oferecidos no Concurso Nacional Unificado são de concursos que não abrem com tanta frequência e que exigem uma formação específica, então, para eles, é possível sim ser aprovado, porque a concorrência é menor. Também há algumas carreiras em que a quantidade de conteúdo solicitada é um pouco menor, mas é claro que não é o mais comum passar estudando só no pós-edital. Entretanto, é provável que alguns candidatos consigam ser aprovados começando a estudar agora", explica.



Aos candidatos que ainda não sabem como começar a estudar, Mateus indica que o importante é que o concurseiro tenha certeza de que o serviço público é a escolha profissional definitiva, pois, até a aprovação, precisará focar e se dedicar a aprender os conteúdos soliticados no edital.

"É importante que o concurseiro, antes mesmo de começar a estudar, estabeleça uma rotina semanal de aprendizagem e planeje de que maneira isso vai acontecer, por exemplo: através de livros, apostilas, aulas por vídeo ou presenciais, e até mesmo fazendo revisões periódicas", conta.



"Destaco o quão é essencial conhecer o edital e o conteúdo solicitado, para intercalar o tempo dedicado a cada matéria, melhorando a performance na hora de memorizar. Também é fundamental, para ter sucesso, se dedicar para construir um ambiente propício para o estudo, com uma cadeira confortável, uma boa iluminação e computador, acesso a internet e silêncio e focar na alimentação, atividade física e descanso, a fim de gerar bem-estar físico e mental para melhorar o processo de aprendizagem", complementa.

É possível aproveitar os estudos para outros concursos?

O professor Mateus Andrade conta que, sim, é possível aproveitar os estudos para o Concurso Unificado em outros concursos públicos. O especialista indica que o ideal é focar nas matérias gerais e que fazem parte do edital da maioria dos concursos.

"Diversos concursos vão contar com questões de português ou matemática, por exemplo, e aprendendo esse conteúdo o concurseiro vai estar preparado para diversos concursos diferentes. Também é possível otimizar o processo de estudos seguindo algumas técnicas e metodologias, como buscar concursos com matérias semelhantes e, assim, criar sua base de estudos eficiente", disse.



Mateus revela que ficou mais fácil encontrar provas e questões de exames anteriores classificadas por tema, assunto e cargo, o que contribui com a organização de quem está se preparando. "Até mesmo para o Concurso Nacional Unificado, que está em sua primeira edição, é provável que os candidatos encontrem o conteúdo com facilidade, conferindo questões anteriores dos concursos do órgão ou instituição para qual fez sua opção."

"A maioria dos concurseiros compra material demais e pode economizar muito tempo e dinheiro com aqueles de maior qualidade. Plataformas com acesso a muitos cursos podem causar ansiedade, pois o conteúdo é realmente extenso e não haverá tempo hábil para ler tudo. Então, é importante buscar bons conteúdos de cada matéria para otimizar o tempo, seja através de apostilas, livros, revisões ou aulas online e presenciais", finaliza.