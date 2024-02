Sest/Senat abrem processo seletivo para profissionais da saúde

YR Yasmin Rajab

As vagas do certame são para lotação em Palmas, no Tocantins - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) lançaram um novo edital de processo seletivo destinado à contratação de profissionais da área da saúde.

O documento, publicado no Diário Oficial da União (DOU), oferta vagas para formação de cadastro reserva nas carreiras de nutricionista, fisioterapeuta, odontólogo, psicólogo e agente de mobilizações.

As chances são para lotação em Palmas, no estado do Tocantins. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até 6 de março, na página da seleção.

O processo seletivo contará com as etapas de avaliação de conhecimentos específicos, avaliação documental e entrevista.

Outras seleções

Além desse processo seletivo, estão abertas outras seleções para contratação de profissionais em outros estados.

Há vagas para instrutor, técnico de formação profissional, salva vidas, assistente administrativo, técnico em radiologia, auxiliar de saúde bucal, e outras carreiras.

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte formam o Sest/Senat. A instituição, que conta com unidades operacionais distribuídas em todas as regiões do Brasil, tem como propósito prover saúde, qualidade de vida e educação para a empregabilidade e longevidade das pessoas e empresas.

Acesse o site, clicando aqui, e veja todos os concursos abertos.