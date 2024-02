Marinha abre concurso para sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais

YR Yasmin Rajab

As inscrições poderão ser feitas a partir de 3 de abril, na página da seleção, no site da Marinha - (crédito: Arquivo/ Agência Brasil)

A Marinha do Brasil abriu um novo concurso de admissão ao curso de formação de sargentos músicos do Corpo de Fuzileiros Navais em 2025. O edital foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (29/2).

As inscrições custam R$ 95 e poderão ser feitas a partir de 3 de abril, na página da seleção, no site da Marinha. O período será encerrado em 15 de maio.

Ao todo, são ofertadas 15 vagas distribuídas entre: clarinete em sib, saxofone-alto em mib, saxofone-barítono em mib, trompete em sib, trompa em fá, trombone-tenor em dó, eufônio, tímpanos e harpa.

Requisitos

ser brasileiro (a);

ser voluntário (a);

ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2025;

possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

possuir documento oficial de identificação original, com assinatura e com fotografia na qual possa ser reconhecida;

ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m (ambos os sexos);

ter concluído, com aproveitamento, ou estar em fase de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, em estabelecimento de ensino reconhecido oficialmente. Caso seja portador de documentação escolar expedida por instituições estrangeiras, deverá apresentar declaração de equivalência ao ensino médio, emitida pelo órgão competente da Secretaria de Estado de Educação;

não ser isento do serviço militar em qualquer Força Armada ou Auxiliar, somente para o sexo masculino;

estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, somente para o sexo masculino, e da Justiça Eleitoral, para ambos os sexos;

não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vigente:

I - responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, em processo disciplinar administrativo do qual não caiba mais recurso, contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção; ou

II - condenado em processo criminal com sentença transitada em julgado, contado o prazo a partir da data do término do cumprimento da pena;

não ter sido desligado do Serviço Ativo, a bem da disciplina, por qualquer Força Armada ou Auxiliar, bem como, não ter sido reprovado ou desligado de curso de formação militar por insuficiência de nota de conceito ou excesso de faltas ou por falta disciplinar incompatível com a condição de militar;

não ter sido considerado incapaz para o serviço militar em qualquer Força Armada ou Auxiliar;

Os militares deverão apresentar declaração da Unidade informando sua situação na ativa;

não possuir deficiência física ou qualquer outra contraindicação, de acordo com os padrões psicofísicos da Marinha;

estar em condições de saúde para realizar a Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão Física de Ingresso;

possuir idoneidade moral e bons antecedentes para integrar o Corpo de Praças de Fuzileiros Navais, a ser apurado por intermédio de averiguação da vida pregressa do candidato, por meio da Verificação de Dados Biográficos (VDB);

não apresentar tatuagem que faça alusão a ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, à violência, à criminalidade, à ideia ou ato libidinoso, à discriminação, ao preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou à ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas, vedado o uso de qualquer tipo de tatuagem na região da cabeça, do rosto e da face anterior do pescoço que comprometa a segurança do militar ou das operações; e

efetuar o pagamento da taxa de inscrição ou requerer sua isenção.

Sobre o curso de formação

O curso de formação terá a duração de, aproximadamente, 18 semanas, e será conduzido no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), localizado na Estrada do Quilombo S/N, Bananal, Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ).



Ao final do concurso, os candidatos titulares, aprovados em todas as etapas, serão convocados para apresentação ao Órgão de Formação para início do período de adaptação, que é uma etapa não curricular, de caráter eliminatório.