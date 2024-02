Concurso da USP oferece 44 vagas com salários acima de R$ 10 mil

CB Correio Braziliense

Universidade de São Paulo vai selecionar 44 vagas para atuar como professor. Na foto, a Faculdade de Direito da USP, na capital paulista - (crédito: Cecília Bastos/USP Imagens)

O concurso da Universidade de São Paulo (USP) foi anunciado com a oferta de 44 vagas para educadores de áreas variadas. Outra novidade é o salário inicial, que é superior a R$ 10 mil. As inscrições oderão ser feitas entre os dias 11 de março a 11 de abril, pelo site da Fuvest, banca organizadora do certame. o Pagamento do boleto de inscrição deve ser feito até 11/04.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, dissertativas, apresentação de títulos e, no caso de alguns cursos, avaliações práticas. Os cargos do concurso da USP abrangem as áreas das ciências humanas, biológicas, saúde e exatas. Ao todo, são 24 editais. As provas objetivas e dissertativas serão aplicadas no dia 28/04.

Na prova objetiva, serão cobrados conhecimentos em informática, conhecimentos em normativas da USP, conhecimentos Gerais e Atualidades, conhecimentos em Linguagens e conhecimentos específicos na área escolhida. Já na dissertativa os candidatos terão de elaborar um texto que que dê respostas a uma situação-problema proposta pela banca examinadora.

No concurso da USP, haverá também a avaliação de títulos, como doutorado, mestrado, certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização com duração de 360 horas ou mais – diploma ou certificado devidamente registrado e Certificado de curso de licenciatura em área biológica ou da saúde – diploma ou certificado devidamente registrado.

Prova Prática



A prova prática terá duração de até 30 (trinta) minutos, em data a ser definida, entre os dias 01º e 5 de julho deste ano. O objetivo é de compreender a apresentação e o debate de um plano de ensino perante a Banca Examinadora.

Na avaliação serão considerados o acerto das soluções apresentadas, o grau de conhecimento do tema e a coerência da solução apresentada.

O Correio listou os detalhes de cada um, conforme a especialidade demandada no documento. Confira: