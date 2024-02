Concurso dos Correios já tem comissão organizadora; confira

FA Francisco Artur

Os Correios devem organizar concurso público ainda neste ano - (crédito: Reprodução/Correios)

O concurso dos Correios formou sua comissão organizadora, informou a empresa estatal, nessa quarta-feira (28/2). O edital do certame está previsto para ser divulgado ainda neste ano. O grupo organizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ficará responsável por definir a oferta de vagas e lotação, além de iniciar o processo de escolha da banca organizadora.

Na nota que a empresa divulga a comissão para o concurso, o presidente dos Correios, Fabiano Silva, fala sobre a necessidade de reforçar o quadro de funcionários da estatal. “A contratação de pessoas é uma medida essencial para que a empresa possa corresponder às novas demandas da sociedade e do mercado”, disse.

No dia 25 de janeiro, em evento comemorativo ao Dia do Carteiro e da Carteira, Silva falou da abertura de um novo concurso ainda em 2024. Ele reforçou que a movimentação tem sido para que dois editais sejam anunciados, um deles seria para vagas no Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT).

O concurso dos Correios para o SESMT deve contemplar vagas para os cargos de médico, engenheiro, enfermeiro, técnico e auxiliar. Já o segundo edital pode contemplar vagas para os demais setores dos Correios. A expectativa é de oportunidades em cargos de níveis médio e superior.