Resultado do curso de formação para auditores de controle interno é divulgado

YR Yasmin Rajab

No documento, os nomes dos aprovados estão divididos entre as especialidades de finanças e controle e planejamento e orçamento - (crédito: Reprodução/Freepik)

A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal publicou o resultado provisório do curso de formação profissional do concurso público para auditor de controle interno. O resultado está disponível no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (1º/3).

No documento, os nomes dos aprovados estão divididos entre as especialidades de finanças e controle e planejamento e orçamento. Os aprovados estão na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória no curso de formação.

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado a partir das 10h da próxima segunda-feira (4/3), por meio do site do Cebraspe, banca organizadora. O prazo acaba às 18h de 8 de março. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

O recurso deverá ser enviado de maneira clara, consistente e objetiva. De acordo com as instruções, os recursos cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido. Também não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique o autor.



O resultado final do curso de formação está previsto para ser publicado em 22 de março.

Sobre o concurso

O edital para auditores de controle interno foi publicado em dezembro de 2022, ofertando 87 vagas imediatas e outras 147 para formação de cadastro reserva. As oportunidades foram divididas entre as especialidades de finanças e controle e planejamento e orçamento.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; avaliação de títulos, de caráter classificatório; sindicância de vida pregressa, de caráter eliminatório; e curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Os aprovados poderão ser lotados nas unidades que desempenham atividades diretamente relacionadas às competências do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Distrito Federal. Uma dessas unidades é a Controladoria-Geral do DF (CGDF).

A remuneração inicial é de R$ 13.700 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.