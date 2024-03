Novacap define banca para novo concurso com 480 vagas

YR Yasmin Rajab

Novacap - (crédito: Reprodução/Novacap)

Mais um concurso público será aberto para os moradores da capital do país. Isso porque a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) definiu a banca organizadora do próximo certame.

O instituto escolhido para dar provimento aos próximos passos do concurso foi a Quadrix. O extrato contratual foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (1º/3).

Serão ofertadas 480 oportunidades, sendo 120 de preenchimento imediato e 360 para formação de cadastro reserva. Dentre as imediatas, 89 vagas serão de nível superior e 31 de nível médio.



A Novacap foi criada em setembro de 1956, por meio de lei, pelo então presidente Juscelino Kubitschek. O objetivo era gerenciar e coordenar a construção da nova capital do Brasil.