Marinha lança edital com 24 vagas para engenheiros

FA Francisco Artur

Marinha anunciou concurso para preenchimento de 24 vagas no corpo de engenheiros - (crédito: Divulgação/Marinha do Brasil)

O edital para ingresso do corpo de engenheiros da Marinha acaba de ser publicado no Diário Oficial da União. O concurso prevê o preenchimento de 24 vagas. As inscrições poderão ser feitas entre 30 de abril e 14 de maio, por meio do site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM). O valor da inscrição é R$ 140. As provas serão realizadas em 30 de junho.

A seleção será feita por meio das aplicações de provas objetivas com conhecimentos profissionais e de uma redação. A banca organizadora do concurso será a própria Marinha. Entre os critérios de, além de ter nível superior em engenharia, os candidatos devem altura de 1,54m a 2m. Além disso, o candidato deve possuir menos 35 anos de idade, até 30 de junho de 2025.

Confira a lista de vagas para engenheiros na Marinha:

Engenharia Aeronáutica (1 vaga)



Engenharia Civil (1 vaga)



Engenharia de Materiais (1 vaga)



Engenharia de Produção (4 vagas)



Engenharia de Sistemas de Computação (1 vaga)



Engenharia de Telecomunicações (2 vagas)



Engenharia Elétrica (2 vagas)



Engenharia Eletrônica (2 vagas)



Engenharia de Mecânica Aeronáutica (1 vaga)



Engenharia Mecânica (4 vagas)



Engenharia Naval (2 vagas)



Engenharia Nuclear (2 vagas)



Engenharia Química (1 vaga)

Salário



O salário inicial do engenheiro da Marinha será de R$ 9.070,60. Deste valor, R$ 7.315 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.