Prefeitura de Montes Claros anuncia concurso com 2,4 mil vagas

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

Prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, assinou contrato para a realização de concurso público - (crédito: Luiz Ribeiro/EM/D.A.Press)

A Prefeitura de Montes Claros vai promover um concurso público para o preenchimento de 2.484 vagas nas áreas administrativa, técnica, de saúde, social e operacional. Foi assinado nesta segunda-feira (4/3) o contrato entre a Municipalidade e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas (Fadenor), entidade auxiliar da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), que será responsável pela organização do certame.

A prefeitura anunciou que, nos próximos dias, vai firmar contratos para a realização de outros dois concursos: da área educação, para o qual será contratada a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa (Fundep), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); e da Guarda Municipal, que também será organizado.



No total, anuncia a administração municipal, serão disponibilizadas 3.984 vagas para ingresso imediato, com um cadastro de reserva de até cinco vezes o número de vagas por cargo disponibilizado, no “maior concurso da história do município”.

A solenidade de assinatura do contrato para a realização do concurso público das áreas administrativa, técnica, saúde e operacional foi realizadas no gabinete do prefeito. A cerimônia contou com a participação de secretários municipais, vereadores e servidores públicos.

O contrato foi assinado pelo prefeito Humberto Souto e pelo diretor técnico e Institucional das Fadenor, Roney Versiani Sindeaux. O levantamento de vagas e os trabalhos preparativos para o concurso foram realizados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão pela Procuradoria-Geral do Município.

O diretor técnico e institucional da Fadenor, professor Roney Versiani Sindeaux, explicou que, a partir da assinatura do contrato, a fundação, juntamente com a comissão da prefeitura responsável pelo concurso público vai iniciar a elaboração do edital do certame, que deverá ser concluído dentro de 30 dias.

No edital serão estabelecidas as regras e outros detalhes do concurso o público como período de inscrições, cargos, salários e datas de provas. Antes de ser divulgado oficialmente, o edital deverá ser submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).

Ainda conforme o diretor técnico e Institucional da Fadenor, pelo cronograma definido com o município, a previsão é que o concurso da área administrativa da Prefeitura de Montes Claros seja realizado até o final deste ano.

'Zelo com os recursos públicos'

O prefeito Humberto Souto afirmou que, ao promover o concurso público para a contratação de pessoal, a administração municipal demonstra o zelo com os recursos públicos e busca a eficiência na prestação de serviços à população.

“É num momento como este que podemos mostrar a nossa preocupação com o zelo dinheiro público. Mostramos que, com o chamamento da universidade e com a transparência, que nós estamos no caminho certo, para a melhoria das condições de vida das pessoas e, consequentemente, da nossa própria cidade”, enfatizou o chefe do executivo.