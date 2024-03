FA Francisco Artur

Vagas serão para atuação nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador ou Teresina - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O concurso público da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com inscrições abertas até esta terça-feira (5/3). O certame oferece 300 vagas nas áreas de analista de gestão em saúde, tecnologista em saúde pública e pesquisador em saúde pública. Para cada cargo são ofertadas 100 vagas.

Os salários variam de R$ 5.735,29 (analista de gestão e tecnologista) e R$ 6.463,37 (pesquisador) e podem chegar a R$ 13.686,72, com gratificação de desempenho, auxílio-alimentação e adicional de titulação. Nesta terça também é o último dia para o pagamento da taxa de inscrição, que varia entre R$ 150 e R$ 200. O cadastro no concurso pode ser feito no site da Fiocruz.

Provas

Os candidatos do certame Fiocruz serão avaliados mediante aplicação de até três etapas. Haverá provas objetivas, em 28 de abril, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliações discursivas, também eliminatórias e classificatórias. O certame da Fundação Oswaldo Cruz também cobrará a apresentação do projeto de atuação profissional e defesa de memorial. A última avaliação será a análise de títulos.



As vagas são para atuação nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife, Rio de Janeiro, Salvador ou Teresina. Para o cargo de pesquisador, na capital mineira, o edital destaca não haver a prova objetiva.