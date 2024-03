Concurso Unificado: quase 10 mil candidatos são indígenas

CB Correio Braziliense

Ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck com Sonia Guajajara (min. Povos Indígenas - dir.) com a presidente da Funai, Joênia Wapichana (esq.) - (crédito: Reprodução/MGI)

No concurso público unificado, 9.339 indígenas se inscreveram para concorrer a vagas na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). São 6.641 candidatos concorrendo a vagas de nível médio e 2.698 a cargos de nível superior. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades.

O concurso da Funai ofertará 502 vagas, entre cargos que demandam níveis médio e superior. Dessas vagas totais, 30% (150) serão destinadas aos povos indígenas. Em nota, a pasta da Gestão destacou que a destinação de uma porcentagem das vagas para indígenas busca uma política mais "inclusiva e representativa".

De acordo com o ministério, a decisão de destinar 30% das vagas da Funai para candidatos auto identificados como indígenas é respaldada pela Lei nº 14.724, regulamentada pelo Decreto nº 11.839/2023.

“Para garantir a efetividade do processo de identificação, está previsto um procedimento de análise da documentação comprobatória do pertencimento étnico dos candidatos indígenas, como será feito também no caso das pessoas com deficiência. Os documentos foram enviados no momento da inscrição, conforme previsto nos editais, garantindo transparência e rigor na seleção”, concluiu a pasta.

Concurso unificado

Em maio, mais de 2,1 milhões de candidatos farão a prova do Concurso Público Nacional Unificado. Com isso, o certame se tornou o maior processo seletivo para preenchimento de vagas na administração pública da história. Do total de participantes, 1,5 milhão teve o pagamento confirmado até o fim de semana e outros 600 mil candidatos foram isentos da taxa de inscrição.

A avaliação do CPNU contará com questões objetivas específicas e dissertativas, por área de atuação. O concurso oferta 6.640 vagas, que são distribuídas entre os 21 órgãos públicos participantes. Há chances para níveis médio e superior de formação.

De acordo com o calendário do certame, a divulgação dos resultados das provas objetivas e preliminares das provas discursivas e redações será realizada em 3 de junho. Já o resultado definitivo das etapas será divulgado em 30 de julho. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação começará em 5 de agosto.