Concurso Transpetro: resultado final é publicado

11/03/2022. Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF. Cidades. Novos preços dos Combustivel em Brasilia. Tanques da petrobras. No setor de Industria. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.PRESS)

O concurso da Transpetro teve o resultado final homologado para os cargos de nível médio. Os nomes dos aprovados saíram no Diário Oficial da União desta segunda-feira (4/3). A homologação do resultado final significa a confirmação dos resultados anteriores do certame, como notas de avaliações, por exemplo.

Agora, é esperada a divulgação do resultado final para os demais cargos, de nível superior. Isso deve ocorrer nos próximos dias. No concurso da Transpetro, foram ofertadas 1.656 vagas distribuídas em cargos de níveis técnico e superior de formação. Vale lembrar, inclusive, que 71.834 candidatos se inscreveram no certame.

Para o quadro que abrange trabalho em terra, são 154 vagas imediatas para cargos dos níveis médio e superior. Há ainda 1.078 oportunidades no cadastro de reserva, que poderá ser utilizado durante o prazo de validade do concurso (de um ano, prorrogável por mais um). Já para o quadro de Mar, a oferta é de 53 vagas para contratação imediata e 371 para formação de cadastro de reserva.