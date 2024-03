Servidoras do DF terão direito a duas horas para amamentar

FA Francisco Artur

Servidoras alocadas no governo do Distrito Federal, nas autarquias e em fundações públicas distritais terão direito a um intervalo de duas horas no expediente para amamentar. Essa determinação foi publicada no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (6/3). A lei nº 1.034/2024 foi proposta pelo deputado distrital Jorge Viana (PSD).

De acordo com a norma, as servidoras que precisarem tirar as duas horas de intervalo para amamentar filhos não terão obrigação de compensá-lo e tampouco prejuízos na remuneração. O direito de tirar um tempo para amamentar o bebê é permitida até que a criança complete dois anos de idade. A CLT estabelece dois intervalos para amamentação de 30 minutos.

Ibaneis chegou a vetar medida

Antes de ser publicada como lei no Distrito Federal, a lei que garante o direito a tirar duas horas de intervalo no expediente para amamentar o bebê havia sido vetada pelo governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), em junho do ano passado, logo após ter sido aprovado pela Câmara Legislativa do DF (CLDF). O texto, então, retornou à CLDF, que em 20 de fevereiro deste ano, derrubou o veto do governador.