Concurso unificado terá segurança feita pela Força Nacional

FA Francisco Artur

No concurso unificado, estão inscritos 2,1 milhões de candidatos. De acordo com o MGI, quase 20 mil pessoas podem ser consideradas aprovadas no Enem dos Concursos - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os locais de provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), previsto para ocorrer no dia 5 de maio, terão a presença de agentes da Força Nacional para garantir a segurança na realização do certame. A participação desses policiais foi solicitada ao Ministério da Justiça pela pasta de Gestão e Inovação.

A Força Nacional, segundo o pedido assinado pela ministra da Gestão, Esther Dweck, fará a segurança nas instalações da Fundação Cesgranrio no Rio de Janeiro — banca organizadora do CNU — e em outros locais estratégicos para a impressão e armazenamento das provas em diversos municípios do país.

“Conforme diálogo estabelecido nessas reuniões, solicito a gentileza de avaliar a possibilidade de emprego da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar na segurança do certame”, escreveu a ministra Dweck, no comunicado enviado ao Ministério da Justiça.

Segurança

Além da Força Nacional — solicitada pelo MGI —, a operação de segurança do concurso unificado contará com a participação das polícias Federal, Rodoviária Federal e da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Agentes destas instituições estarão a postos, na preparação para o concurso, em 220 cidades do país.

No concurso unificado, estão inscritos 2,1 milhões de candidatos. De acordo com o MGI, quase 20 mil pessoas podem ser consideradas aprovadas no Enem dos Concursos. Os editais preveem a formação do cadastro reserva com pelo menos o dobro do número de vagas disponíveis.