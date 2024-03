Concurso Sedes-DF: governo cria grupo de trabalho sobre certame

FA Francisco Artur

O anúncio de um concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) pode estar próximo. Isso porque o governo do DF publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (7/8), a criação de um grupo de trabalho para elaborar um estudo que decida a contratação de uma empresa especializada na realização do certame da pasta.

A equipe, composta por quatro servidoras do GDF, terá o prazo de 30 dias para apresentar os resultados. Esse período, ainda segundo o Diário Oficial do DF, pode ser prorrogado por mais 30 dias.

Concurso em 2018

O último concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal foi realizado em 2018. Àquele ano, foram publicados quatro editais, ofertando 1.884 vagas para cargos de nível médio e superior. Desse quantitativo, 314 são de preenchimento imediato e 1.570 são para formação de cadastro reserva. O resultado do certame e a nomeação dos aprovados foram feitas em janeiro deste ano.

As vagas de nível superior foram para o cargo de especialista em assistência social, nas especialidades de educador social, direito e legislação, pedagogia, psicologia, serviço social, administração, ciências contábeis, comunicação social, economia, estatística e nutrição. Já as oportunidades de nível médio foram para técnico administrativo, agente social e cuidador social.