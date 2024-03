YR Yasmin Rajab

O concurso do Banco do Nordeste oferta 710 vagas de nível médio - (crédito: Reprodução/Freepik)

Termina nesta segunda-feira (11/3) o prazo para se inscrever no concurso público do Banco do Nordeste do Brasil. Os concurseiros podem se candidatar por meio do site da Fundação Cesgranrio, banca organizadora, ao custo de R$ 65.

O certame oferta, ao todo, 710 oportunidades, sendo 410 de provimento imediato e 300 para formação de cadastro reserva. As vagas são destinadas ao cargo de analista bancário, que exige nível médio de formação.

Para tomar posse, o candidato precisa apresentar certificado, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.



O salário para a carreira é de R$ 3.788,16, composto pelo vencimento inicial de R$ 2.577,32, mais R$ 263,80 referente ao piso salarial do cargo, definido em acordo coletivo e gratificação de um terço no valor de R$ 947,04.

Os participantes passarão pelas etapas de: prova objetiva, avaliação biopsicossocial, procedimento de heteroidentificação e procedimentos admissionais e perícia médica. As provas serão aplicadas em Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.