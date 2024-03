Concurso Polícia Penal PI: inscrições abrem nesta terça (12/3)

FA Francisco Artur

Polícia Penal do Piauí abrirá inscrições para selecionar 400 candidatos. Os Salários iniciais do concurso são de R$ 6.496,73, mais benefícios - (crédito: Secretaria de Justiça do Piauí)

O concurso da Polícia Penal do Piauí vai abrir inscrições nesta terça-feira (12/3), a partir das 9h, no site do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe), da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), banca examinadora do certame. Os salários iniciais do concurso para policial penal do Piauí são de R$ 6.496,73, além de benefícios relacionados ao efetivo desempenho do cargo. Confira o edital.

O certame, para selecionar 400 policiais penais, foi autorizado pelo Governo do Piauí há menos de um mês. Das 400 vagas, 200 serão imediatas e outras 200 para cadastro reserva.

As inscrições poderão ser realizadas até 13h do dia 27 de março. A taxa de inscrição é de R$ 142. Podem solicitar isenção ou desconto na taxa candidatos doadores de sangue, de medula óssea, mesários e desempregados cuja renda familiar seja igual ou inferior ao salário mínimo.

Das 200 vagas imediatas, 150 são destinadas à ampla concorrência, enquanto as outras 50 são reservadas para candidatos negros ou pardos, mesma proporção aplicada para os 200 classificados no cadastro de reserva. A escolaridade mínima exigida é a conclusão de curso superior em qualquer área. Os candidatos aprovados terão uma jornada de trabalho integral de 44 horas semanais.

Provas

A primeira fase do concurso consistirá na prova escrita objetiva, prevista para 28 de abril. O resultado final vai ser publicado em novembro deste ano, de acordo com o edital do certame. A segunda etapa será o exame de saúde (médico e odontológico), que será sucedido por teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.