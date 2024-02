Concurso: Governo do Piauí vai selecionar 400 policiais penais

FA Francisco Artur

Governado do Piauí autoriza concurso público para policial penal - (crédito: Secom/Gov Piauí)

Um concurso público para selecionar 400 policiais penais foi autorizado pelo Governo do Piauí, de acordo com o Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (21/2). As oportunidades serão para 200 agentes de início imediato e o restante das vagas para compor o cadastro de reserva.

O público-alvo do concurso são pessoas com o ensino superior completo em qualquer área. Das 200 vagas imediatas, após a realização do curso de formação para policial penal, 150 são para ampla concorrência e 50 para negros ou pardos. O mesmo raciocínio vale aos 200 classificados no cadastro de reserva.

O Diário Oficial estabelece que a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) será responsável por lançar o edital, além de estabelecer as normas e os procedimentos para a seleção dos candidatos. Segundo o decreto, o concurso será dividido em fases.

O edital — que deve ser lançado pela Sejus no próximos meses — também irá definir as modalidades das provas, o conteúdo, a forma de avaliação e a remuneração do cargo. Atualmente, a remuneração para essa faixa da categoria é de R$ 6.496,73.