CB Correio Braziliense

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - (crédito: Divulgação/Bandes)

O concurso do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) teve as as inscrições reabertas até o dia 25 de março e as provas adiadas para 28 de abril. Interessados em conquistar uma das 150 vagas, sendo 12 imediatas e 138 para formação de cadastro de reserva, devem realizar a inscrição no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), banca organizadora do certame, e pagar uma taxa de R$ 74,00.

A isenção da taxa de inscrição estará disponível para candidatos doadores de medula óssea, com renda familiar de até dois salários mínimos, participantes do Cadastro único (Cadúnico) do governo federal e eleitores convocados para atuar como mesário nas eleições.

Os salários iniciais das vagas ofertadas no concurso do Bandes são de R$ 6.629,20. De acordo com o edital do certame, após os primeiros 90 dias trabalhados, o valor da remuneração aumentará para R$ 6.821,72. Os cargos ofertados no certame são de analistas bancários.