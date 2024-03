Lula diz que passar em um concurso é como "ir para o céu"

YR Yasmin Rajab

É notável que o serviço público oferta ótimas oportunidades tanto para a carreira profissional quanto para a vida pessoal daqueles que são aprovados em concursos. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçou essa percepção ao dizer que, quando um jovem passa em um concurso, "é como se ele tivesse ido para o céu".

A fala foi dita na última segunda-feira (4/3), durante a apresentação da proposta do governo para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativo. Durante o discurso, Lula mencionou os concursos do Banco do Brasil e da Petrobras.

"No meu tempo de jovem, como não tinha empresa de aplicativo, todos nós, na década de 1950, sonhávamos ser trabalhadores de carteira profissional assinada. Afinal de contas, estava se estruturando a industrialização no país. Então, você ter uma carteira profissional assinada era como se fosse uma relíquia", disse o presidente.

"É como hoje o resultado de um concurso público do Banco do Brasil, da Petrobras. Um concurso público numa dessas carreiras de Estado fortes. Quando um jovem passa num concurso daqueles, é como se ele tivesse ido para o céu, ou pelo menos aberto a porta do céu", completou Lula.



A Petrobras está com um concurso em andamento. O edital, publicado no ano passado, oferta 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro de reserva, para diversos cargos de nível técnico.

Já o último concurso do Banco do Brasil foi lançado em 2022, ofertando 6 mil vagas para todos os estados e para o Distrito Federal. Do total de oportunidades, 4 mil eram para contratação imediata e 2 mil para formação de cadastro de reserva — nas funções de agente de tecnologia e agente comercial.