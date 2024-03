TSE Unificado: tribunal explica como é trabalhar na corte

FA Francisco Artur

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O TSE é responsável, entre outras questões, por garantir a realização de eleições livres e democráticas - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

No dia a dia do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), há espaço para funcionários que tenham tanto afinidade com relacionamentos pessoais, como servidores aptos a trabalhar com números e no combate às fake news que circulam nas redes sociais. Esse resumo foi a tônica dada pela corte, nesta quarta-feira (12/3), em publicação no seu perfil do Instagram.

A postagem trata-se de um vídeo curto que explica como é trabalhar no TSE. Nessa mensagem, o perfil aponta as habilidades esperadas por um funcionário da corte eleitoral para atuar na principal função do órgão: garantir o funcionamento da democracia brasileira.

Vem concurso aí

A expectativa é que o concurso do Tribunal Superior Eleitoral Unificado seja publicado a qualquer momento. Nesta semana, a corte fez uma outra postagem no Instagram que fala do certame. "Praticamente todos os estados do país vão participar do grande concurso da Justiça Eleitoral", diz o texto.

No entanto, ainda não foi divulgada a data do lançamento do edital. O futuro concurso ofertará vagas para as carreiras de técnico e analista judiciário, ambas de nível superior. Os salários iniciais serão de até R$ 13 mil mais benefícios.